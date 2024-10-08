После саммита СНГ Владимир Путин отправится в Туркмению

Сейчас завершается подготовка двустороннего соглашения между Россией и Исламской Республикой, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Новый президент Ирана относится к крылу реформаторов, и потому высказывались надежды и подозрения, что он будет менять приоритеты и восстанавливать отношения с Западом. Тем не менее, продолжает эксперт, этого не произошло. Последнее слово всегда остается за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, но, учитывая его преклонный возраст, он будет постепенно уходить из политики. Как итог, роль президента в иранских делах возрастет, именно поэтому контакты с ним для России приобретут большую важность, говорит Кортунов.