После саммита СНГ Владимир Путин отправится в Туркмению

После саммита СНГ Владимир Путин отправится в ТуркмениюЕго ждут переговоры с лидерами Армении, Азербайджана, Белоруссии и Ирана
Запланированный на 8 октября совет глав государств в Кремле под председательством Владимира Путина «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.», сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Он отдельно подтвердил приезд в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее был анонсирован визит в Россию в эти дни президента Киргизии Садыра Жапарова. Исходя из логики слов Ушакова Москву посетят также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. О том, что кто-то из глав государств может отсутствовать на встрече, не говорилось.
Повестка России с центральноазиатскими партнерами, которые в количественном измерении являются основой СНГ, весьма широка, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
В повестке саммита 14 вопросов, уточнил Ушаков, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов. В узком составе среди прочего кроме вопросов взаимодействия планируется обсудить председательство Таджикистана в СНГ в 2025 г. и следующего саммита в Душанбе через год.
У Путина, по словам Ушакова, отдельно 8 октября планируются и двусторонние встречи: сначала с президентом Азербайджана Алиевым, затем с премьер-министром Армении Пашиняном. По словам помощника президента, в первую очередь предметом обсуждения станет вопрос «нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией». Также он высказал озабоченность ростом численности миссии ЕС в Армении, которая сначала составляла 138 человек, теперь – 210 и вырастет до 600 человек.
«Что они там делают, можно себе четко представить», – сказал Ушаков.
По словам завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадима Муханова, ожидать, что за счет переговоров будет продвинуто мирное соглашение, – это хотеть слишком многого от одной встречи. Максимум на встречах 8 октября могут быть затронуты отдельные условия подписания этого договора.
Еще одна двусторонняя встреча у Путина состоится 9 октября. Он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков отметил, что это будет уже восьмая встреча президентов России и Белоруссии в 2024 г.
После двусторонних переговоров состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей госнаграды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Встреча Путина и Лукашенко на полях саммита носит рабочий характер, говорит директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин.
Главы государств и так постоянно находятся на связи, но личная встреча дает возможность уточнить ряд вопросов. Особенно актуальны, по мнению эксперта, сейчас вопросы безопасности, учитывая измененные параметры ядерной доктрины России, которая будет гарантировать «ядерный зонтик» над Белоруссией.
После саммита СНГ в Москве Путин совершит визит в столицу Туркмении Ашхабад, где 11 октября примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития». В списке приглашенных, кроме российского лидера, будут главы многих соседних стран, включая президентов Казахстана, Киргизии, Монголии и ряда других государств. Там Путин впервые встретится с вновь избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и обсудит, по словам Ушакова, резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
Сейчас завершается подготовка двустороннего соглашения между Россией и Исламской Республикой, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Новый президент Ирана относится к крылу реформаторов, и потому высказывались надежды и подозрения, что он будет менять приоритеты и восстанавливать отношения с Западом. Тем не менее, продолжает эксперт, этого не произошло. Последнее слово всегда остается за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, но, учитывая его преклонный возраст, он будет постепенно уходить из политики. Как итог, роль президента в иранских делах возрастет, именно поэтому контакты с ним для России приобретут большую важность, говорит Кортунов.
Саммит принимает президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Последний раз он встречался с Путиным в 2022 г.Что касается отношений России и Туркмении, то они конструктивны и сохраняются на стабильном уровне, отмечает Притчин. Москва и Ашхабад располагают большим полем для взаимодействия, которое только окрепнет по итогам визита в Туркмению Путина, резюмирует эксперт.