Путин 8 октября проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном

Путин 8 октября проведет переговоры с Алиевым и ПашиняномВстречи пройдут на полях саммита глав государств СНГ
Владимир Путин 8 октября проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня у него запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Встречи пройдут на полях саммита глав государств стран СНГ, который 8 октября состоится в Кремле.
«Конечно, будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия здесь играет активную позитивную роль. Мы исходим из того, что основой комплексного урегулирования всех этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.», – сказал Ушаков.
США и ряд других западных стран «пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором», заявил Ушаков. «Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве. И сейчас просто западники хотят влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела и в сам регион. Хотя, мягко скажу, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада и эти попытки вклиниться в переговорный процесс», – сказал помощник Путина. По его словам, «также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении». «Эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек. Сейчас это уже 210 человек. Предусматривается, что численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», – сказал Ушаков.
С Алиевым Владимир Путин встречался в ходе своего визита в Азербайджан 19 августа. На той встрече Алиев говорил, что после визита Путина свяжется с Пашиняном и расскажет о результатов переговоров. С Пашиняном же Владимир Путин виделся 8 мая, когда тот приезжал на саммит ЕАЭС в Москву.
Еще одна двусторонняя встреча у Путина состоится 9 октября. Он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков отметил, что это будет уже восьмая встреча президентов России и Белоруссии в 2024 г. После двусторонних переговоров состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей госнаграды РФ – ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Ушаков напомнил, что Лукашенко был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, укрепление дружественных связей между братскими народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства». Указ был подписан 30 августа, а 9 октября состоится награждение.