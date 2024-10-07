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Путин 8 октября проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном

Встречи пройдут на полях саммита глав государств СНГ
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России

Владимир Путин 8 октября проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня у него запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Встречи пройдут на полях саммита глав государств стран СНГ, который 8 октября состоится в Кремле.

«Конечно, будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия здесь играет активную позитивную роль. Мы исходим из того, что основой комплексного урегулирования всех этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.», – сказал Ушаков.

США и ряд других западных стран «пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором», заявил Ушаков. «Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве. И сейчас просто западники хотят влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела и в сам регион. Хотя, мягко скажу, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада и эти попытки вклиниться в переговорный процесс», – сказал помощник Путина. По его словам, «также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении». «Эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек. Сейчас это уже 210 человек. Предусматривается, что численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», – сказал Ушаков.

С Алиевым Владимир Путин встречался в ходе своего визита в Азербайджан 19 августа. На той встрече Алиев говорил, что после визита Путина свяжется с Пашиняном и расскажет о результатов переговоров. С Пашиняном же Владимир Путин виделся 8 мая, когда тот приезжал на саммит ЕАЭС в Москву.

Еще одна двусторонняя встреча у Путина состоится 9 октября. Он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков отметил, что это будет уже восьмая встреча президентов России и Белоруссии в 2024 г. После двусторонних переговоров состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей госнаграды РФ – ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Ушаков напомнил, что Лукашенко был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, укрепление дружественных связей между братскими народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства». Указ был подписан 30 августа, а 9 октября состоится награждение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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