Путин 8 октября проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном

США и ряд других западных стран «пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором», заявил Ушаков. «Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве. И сейчас просто западники хотят влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела и в сам регион. Хотя, мягко скажу, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада и эти попытки вклиниться в переговорный процесс», – сказал помощник Путина. По его словам, «также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении». «Эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек. Сейчас это уже 210 человек. Предусматривается, что численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», – сказал Ушаков.