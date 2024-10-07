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Пашинян поздравил Путина с 72-летием и предложил активизировать сотрудничество

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте премьер-министра республики.

«Ожидаю совместной активизации взаимовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развития многоуровневого диалога, основанного на взаимопонимании, доверии и учете интересов наших государств», – отметил Пашинян.

По его мнению, «на данном этапе» России и Армении нужно укреплять взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. В заключение он пожелал Путину здоровья, успехов и «всего наилучшего».

7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания.

В Кремле отметили, что президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». 7 октября Путин проведет рабочие встречи закрытого характера и международный телефонный разговор. Вечером президент в неформальной обстановке пообщается с главами государств и правительств стран СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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