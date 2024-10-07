Пашинян поздравил Путина с 72-летием и предложил активизировать сотрудничество

В Кремле отметили, что президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». 7 октября Путин проведет рабочие встречи закрытого характера и международный телефонный разговор. Вечером президент в неформальной обстановке пообщается с главами государств и правительств стран СНГ.