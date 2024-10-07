Пашинян поздравил Путина с 72-летием и предложил активизировать сотрудничество
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте премьер-министра республики.
«Ожидаю совместной активизации взаимовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развития многоуровневого диалога, основанного на взаимопонимании, доверии и учете интересов наших государств», – отметил Пашинян.
По его мнению, «на данном этапе» России и Армении нужно укреплять взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. В заключение он пожелал Путину здоровья, успехов и «всего наилучшего».
7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания.
В Кремле отметили, что президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». 7 октября Путин проведет рабочие встречи закрытого характера и международный телефонный разговор. Вечером президент в неформальной обстановке пообщается с главами государств и правительств стран СНГ.