МИД: заявления Пашиняна об угрозе ОДКБ для Армении противоречат здравому смыслу
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который утверждает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности и суверенитету страны, противоречат здравому смыслу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Мне кажется, они [заявления] противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе "угрожает", тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они [Армения] там [в ОДКБ] еще остаются», – сказала она.
Захарова отметила, что если Ереван остается в ОДКБ, значит, он в этом видит «какую-то целесообразность».
В феврале Пашинян объявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. В июне премьер сообщил, что республика выйдет из ОДКБ, при этом сроки не уточнялись.
18 сентября Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении. Ереван близок «к точке невозврата» в отношениях с организацией, отметил премьер. В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.