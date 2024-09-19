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МИД: заявления Пашиняна об угрозе ОДКБ для Армении противоречат здравому смыслу

Ведомости

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который утверждает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности и суверенитету страны, противоречат здравому смыслу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мне кажется, они [заявления] противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе "угрожает", тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они [Армения] там [в ОДКБ] еще остаются», – сказала она.

Захарова отметила, что если Ереван остается в ОДКБ, значит, он в этом видит «какую-то целесообразность».

В феврале Пашинян объявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. В июне премьер сообщил, что республика выйдет из ОДКБ, при этом сроки не уточнялись.

18 сентября Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении. Ереван близок «к точке невозврата» в отношениях с организацией, отметил премьер. В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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