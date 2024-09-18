Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», – сказал Пашинян, добавив, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ (цитата по «Интерфаксу»).