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Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении

По его словам, Ереван близок к «точке невозврата» в отношениях с организацией
Ведомости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе выступления на Всеармянском форуме.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», – сказал Пашинян, добавив, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ (цитата по «Интерфаксу»).

23 февраля Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ, так как ни договор, ни организация якобы не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. 12 июня премьер Армении сообщил, что республика выйдет из ОДКБ. Сроки он не уточнял. По словам Пашиняна, Ереван находится «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству».

В МИД России считают, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность» и не поддаваться на искушение «какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям».

В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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