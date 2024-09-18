Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении

Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету АрменииПо его словам, Ереван близок к «точке невозврата» в отношениях с организацией
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе выступления на Всеармянском форуме.
«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», – сказал Пашинян, добавив, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ (цитата по «Интерфаксу»).
23 февраля Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ, так как ни договор, ни организация якобы не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. 12 июня премьер Армении сообщил, что республика выйдет из ОДКБ. Сроки он не уточнял. По словам Пашиняна, Ереван находится «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству».
В МИД России считают, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность» и не поддаваться на искушение «какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям».
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.