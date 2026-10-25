Песков: речи о визите Трампа в Москву пока не идет

Путин пригласил Трампа в Россию во время встречи лидеров на Аляске в августе 2025 г. Тогда американский лидер назвал это предложение интересным и допустил, что такой визит возможен. В мае 2026 г. Песков подтверждал, что приглашение остается в силе и Путин «всегда будет рад» принять коллегу в Москве.