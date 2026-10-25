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Главная / Политика /

Песков: речи о визите Трампа в Москву пока не идет

Ирина Овчарова

О визите президента США Дональда Трампа в Москву пока говорить рано. Об этом сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, внимание сейчас приковано к возможным контактам в Китае, где в ноябре пройдет саммит АТЭС.

«Сейчас об этом речи не идет, сейчас все смотрят на Шэньчжэнь», – сказал Песков.

Путин пригласил Трампа в Россию во время встречи лидеров на Аляске в августе 2025 г. Тогда американский лидер назвал это предложение интересным и допустил, что такой визит возможен. В мае 2026 г. Песков подтверждал, что приглашение остается в силе и Путин «всегда будет рад» принять коллегу в Москве.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в китайском Шэньчжэне. Ранее в Кремле допускали, что на полях этого мероприятия может состояться встреча Путина и Трампа, а также потенциально с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

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