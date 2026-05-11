Песков: приглашение Трампу посетить Россию остается в силе

Песков: приглашение Трампу посетить Россию остается в силеПутин будет рад видеть президента США в Москве, добавил представитель Кремля
Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре 2025 г. Песков также заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице. После переговоров на Аляске в прошлом августе Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп допустил такую возможность.
15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
Лидеры США и РФ продолжают поддерживать контакт. 29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа продолжалась более полутора часов. Основными темами разговора стали ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
По словам Ушакова, Путин поддержал решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, отметив, что это создает возможности для переговоров и может способствовать стабилизации ситуации в регионе. Президент РФ также предупредил о «крайне пагубных последствиях» возможного возобновления силовых действий США и Израиля против Ирана.
В ходе разговора американский лидер также позитивно оценил объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Путин тогда рассказал Трампу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы.
9 мая Песков сообщал, что новый разговор президентов РФ и США пока не запланирован.