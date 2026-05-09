Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пока не планируется
Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
На вопрос, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам урегулирования конфликта на Украине, представитель Кремля ответил: «Нет, сейчас нет таких планов».
29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры в том числе обсудили ход спецоперации на Украине. Американский лидер позитивно оценил объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Путин тогда сказал Трампу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы 9 мая.