Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пока не планируется

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры в том числе обсудили ход спецоперации на Украине. Американский лидер позитивно оценил объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Путин тогда сказал Трампу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы 9 мая.