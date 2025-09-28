Песков: Путин будет рад встретиться с Трампом в Москве

Песков: Путин будет рад встретиться с Трампом в МосквеВозможность визита зависит от решения американского президента
Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу остается в силе, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, остается ли приглашение Трампу приехать в России на столе. В августе после переговоров лидеров на Аляске Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп допустил такую возможность.
«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», – сказал Песков.
В сентябре Путин, выступая на пресс-конференции в Китае, заявил о готовности к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он предложил украинскому президенту приехать в Москву. При этом Путин подчеркнул, что, в соответствии с конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента не существует.
15 августа в Анкоридже прошла встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Зеленский не присутствовал на саммите. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.