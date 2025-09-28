Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин будет рад встретиться с Трампом в Москве

Возможность визита зависит от решения американского президента
Ведомости

Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу остается в силе, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, остается ли приглашение Трампу приехать в России на столе. В августе после переговоров лидеров на Аляске Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп допустил такую возможность.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», – сказал Песков.

В сентябре Путин, выступая на пресс-конференции в Китае, заявил о готовности к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он предложил украинскому президенту приехать в Москву. При этом Путин подчеркнул, что, в соответствии с конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента не существует.

15 августа в Анкоридже прошла встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Зеленский не присутствовал на саммите. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте