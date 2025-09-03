Путин: если Зеленский готов к встрече – пусть приезжает в Москву

Он добавил, что если украинские власти хотят быть легитимными, они должны провести референдум по вопросам территорий. Однако его нельзя проводить во время военного положения. «Значит, надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет бесконечен», – сказал Путин.