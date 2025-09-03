Путин: если Зеленский готов к встрече – пусть приезжает в Москву

Путин: если Зеленский готов к встрече – пусть приезжает в МосквуПрезидент предложил украинским властям провести референдум по территориям
Президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Китае, заявил, что он готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится», – сказал Путин.
При этом Путин подчеркнул, что в соответствии с конституцией Украины никаких способов продления полномочий президента не существует.
Он добавил, что если украинские власти хотят быть легитимными, они должны провести референдум по вопросам территорий. Однако его нельзя проводить во время военного положения. «Значит, надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет бесконечен», – сказал Путин.
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.
В то же время он уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
19 августа о готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.