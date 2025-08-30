Трамп выразил уверенность, что саммит России, США и Украины состоится
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller.
В то же время Трамп уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
«Трехсторонний саммит обязательно произойдет», – подчеркнул американский лидер.
25 августа Зеленский объявил, что власти Украины в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров между Москвой и Киевом.
21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Путин могут провести встречу в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней. После этого может пройти трехсторонний саммит с участием Трампа.
19 августа о готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.