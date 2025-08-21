Газета
Главная / Политика /

Ермак назвал возможные места встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Президент России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

«Рассматриваются несколько мест: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия. <...> О нем [Будапеште] упоминали. Конечно, есть воспоминания о нарушенном соглашении 1994 г., но он не входит в число любимых направлений», – сказал он.

Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней – между Путиным и Зеленским. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с лидером США Дональдом Трампом.

Трамп, Зеленский и его союзники обсудили ситуацию на Украине

Политика / Международные новости

Зеленский заявил 20 августа, выступая перед журналистами, что организация встречи в Будапеште является «сложной задачей».

Путин выразил готовность провести встречу с Зеленским, говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Госсекретарь отметил, что не обещает, что лидеры «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением: «Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, – это важно. Этого не происходило три с половиной года».

Reuters писал, что Путин и Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Венгрии. Будапешт выразил готовность организовать переговоры.

