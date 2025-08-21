Ермак назвал возможные места встречи Путина и Зеленского

Путин выразил готовность провести встречу с Зеленским, говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Госсекретарь отметил, что не обещает, что лидеры «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением: «Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, – это важно. Этого не происходило три с половиной года».