Зеленский: Украина и США обсудят возможность встречи Москвы и Киева

Российский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Лавров также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об урегулировании.