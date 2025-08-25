Зеленский: Украина и США обсудят возможность встречи Москвы и Киева
Украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает интернет-газета «Страна».
24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил NBC News, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним.
Российский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Лавров также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об урегулировании.
21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта.