Лавров: Москва признает Зеленского де-факто «главой режима» и готова к встрече
Россия признает президента Украины Владимира Зеленского де-факто «главой режима», в этом качестве Москва готова с ним встречаться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News.
По его словам, президент РФ Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Министр указал также, что украинский президент сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об урегулировании.
«Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться <...> Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 августа Лавров заявил, что президент Путин готов встретиться с Зеленским, если у встречи будет конкретная президентская повестка, которая пока не готова. Он также добавил, что Россия согласилась на проявление гибкости по нескольким вопросам, поднятым Трампом в ходе встречи с Путиным на Аляске.
До этого министр отмечал, что о встрече двух политиков можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.