Лавров: Москва признает Зеленского де-факто «главой режима» и готова к встрече

«Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться <...> Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).