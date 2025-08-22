Трамп заявил о намерении принять важное решение по Украине через две недели

Трамп заявил о намерении принять важное решение по Украине через две неделиПрезидент США допустил введение новых санкций и торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели объявит свое решение по Украине, которое может включать санкции, тарифы, оба варианта или не включать ничего. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Я приму решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение – применять ли масштабные санкции, масштабные тарифы или и то, и другое, либо ничего не делать и сказать: «Это ваша война», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что исход переговоров по Украине станет понятен в ближайшие две недели, добавив, что его ничто не радует в этом конфликте.
Американский лидер также заявил, что хотел бы лично присутствовать на потенциальной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, хотя многие сомневаются в ее успешности.
«Я хотел провести встречу с ними двумя. Я мог бы присутствовать на этой встрече, но многие считают, что она ни к чему не приедет», – сказал он.
Отвечая на вопрос, что он будет делать, если стороны не сядут за стол переговоров, Трамп сказал: «Я разберусь, кто виноват и есть ли на то причины».
«Посмотрим, состоится ли их встреча – будет интересно увидеть, а если нет, то [узнать], почему она не состоялась, ведь я сказал им провести встречу. Но через две недели я узнаю, что собираюсь делать, у меня уже есть довольно ясное представление об этом», – сказал он.
22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью NBC, что Путин готов встретиться с Зеленским, если у встречи будет конкретная президентская повестка, которая пока не готова.
Он также добавил, что Россия согласилась на проявление гибкости по нескольким вопросам, поднятым Трампом в ходе встречи с Путиным на Аляске.
21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он привел заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о гарантиях безопасности, говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики.