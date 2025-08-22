Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о намерении принять важное решение по Украине через две недели

Президент США допустил введение новых санкций и торговых пошлин
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели объявит свое решение по Украине, которое может включать санкции, тарифы, оба варианта или не включать ничего. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.

«Я приму решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение – применять ли масштабные санкции, масштабные тарифы или и то, и другое, либо ничего не делать и сказать: «Это ваша война», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что исход переговоров по Украине станет понятен в ближайшие две недели, добавив, что его ничто не радует в этом конфликте.

Американский лидер также заявил, что хотел бы лично присутствовать на потенциальной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, хотя многие сомневаются в ее успешности.

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским

Политика / Международные отношения

«Я хотел провести встречу с ними двумя. Я мог бы присутствовать на этой встрече, но многие считают, что она ни к чему не приедет», – сказал он.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если стороны не сядут за стол переговоров, Трамп сказал: «Я разберусь, кто виноват и есть ли на то причины».

«Посмотрим, состоится ли их встреча – будет интересно увидеть, а если нет, то [узнать], почему она не состоялась, ведь я сказал им провести встречу. Но через две недели я узнаю, что собираюсь делать, у меня уже есть довольно ясное представление об этом», – сказал он.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью NBC, что Путин готов встретиться с Зеленским, если у встречи будет конкретная президентская повестка, которая пока не готова.

Politico: Трамп считает необходимым заключить сделку по Украине на условиях РФ

Политика / Международные отношения

Он также добавил, что Россия согласилась на проявление гибкости по нескольким вопросам, поднятым Трампом в ходе встречи с Путиным на Аляске.

21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он привел заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о гарантиях безопасности, говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики.

Читайте также:Трамп: Украина не сможет победить Россию, находясь в обороне
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных