Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским

21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.