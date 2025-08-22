Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским

Лавров: Путин готов встретиться с ЗеленскимВстреча лидеров РФ и Украины еще не запланирована, так как должна быть готова повестка дня – МИД
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда появится повестка дня для саммита, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. Встреча глав государств пока не запланирована.
«Президент Путин четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», – сказал Лавров.
21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он привел заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о гарантиях безопасности, говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики.