Politico: Трамп считает необходимым заключить сделку по Украине на условиях РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа, которые он считает важными для урегулирования конфликта Киева и Москвы. По словам Лаврова, Россия в то же время проявила гибкость по нескольким вопросам, которые озвучил Трамп в Анкоридже на Аляске. Он отметил, что по этим пунктам Москва поддерживает позицию Вашингтона.