Politico: Трамп считает необходимым заключить сделку по Украине на условиях РФ
Президент США Дональд Трамп убежден, что для окончания конфликта Украина будет вынуждена принять мирное соглашение преимущественно на условиях Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа.
По словам собеседников, Трамп уже некоторое время ведет публичные переговоры и не склонен оказывать давление на президента России Владимира Путина. Трамп уверен, что у него больше рычагов влияния на Киев и европейских союзников, которые зависят от США в поставках оружия и разведданных.
«Он давно считал, что Россия имеет преимущество в самом конфликте и ее нужно склонить к переговорам», – отметил бывший сотрудник администрации. Высокопоставленный чиновник добавил, что, по мнению Трампа, именно Украине придется согласиться на сделку ради завершения боевых действий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа, которые он считает важными для урегулирования конфликта Киева и Москвы. По словам Лаврова, Россия в то же время проявила гибкость по нескольким вопросам, которые озвучил Трамп в Анкоридже на Аляске. Он отметил, что по этим пунктам Москва поддерживает позицию Вашингтона.