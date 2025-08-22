Лавров обвинил Зеленского в отказе от предложений Трампа по урегулированию

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, однако сейчас эти переговоры не планируются. Диалог может пройти только в том случае, когда сформируется его повестка, чего еще не произошло.