Лавров обвинил Зеленского в отказе от предложений Трампа по урегулированию
Президент Украины Владимир Зеленский сказал «нет» на все предложения американского лидера Дональда Трампа, которые он считает важными для урегулирования конфликта Киева и Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
«Всем было предельно ясно, что есть ряд принципов, которые, по мнению США, должны быть приняты украинской стороной, среди них – никакого членства Киева в НАТО. <...> Зеленский сказал "нет" на все это», – подчеркнул российский министр.
По словам Лаврова, Россия в то же время проявила гибкость по нескольким вопросам, которые озвучил Трамп в Анкоридже на Аляске. Он отметил, что по этим пунктам Москва поддерживает позицию Вашингтона.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, однако сейчас эти переговоры не планируются. Диалог может пройти только в том случае, когда сформируется его повестка, чего еще не произошло.
21 августа Лавров заявил, что о переговорах Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Он добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.