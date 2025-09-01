Газета
Ушаков: пока договоренности о встрече с Зеленским достигнуто не было

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – уточнил он.

Кроме того, Ушаков рассказал, что сообщения СМИ об идее повышения уровня делегаций России и Украины на переговорах не совсем то, о чем говорили Путин и Трамп.

Ушаков: Путин и Трамп договорились, как дальше действовать по Украине

Политика / Международные отношения

Помощник президента РФ пояснил, что такая идея обсуждалась в ходе телефонного разговора российского и американского лидеров. Затем они затронули ее в ходе беседы в Анкоридже. По словам Ушакова, Вашингтон намерен обсудить этот вопрос по внутренним каналам, а потом выйти с конкретными предложениями.

В интервью Зарубину Ушаков также рассказал, что договоренности лидеров РФ и США в ходе саммита на Аляске стали продолжением того, что было достигнуто в ходе контактов со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Помощник президента РФ также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают вести работу по вопросу украинского урегулирования в контактах с другими лидерами стран.

