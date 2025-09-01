Ушаков: Путин и Трамп договорились, как дальше действовать по Украине

«Пока то, что транслируется в прессе – это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было», – сказал Ушаков.