Ушаков: Путин и Трамп договорились, как дальше действовать по Украине

Ушаков: Путин и Трамп договорились, как дальше действовать по УкраинеРоссия и США достигли многих взаимных пониманий на Аляске
В ходе саммита на Аляске президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о том, «как действовать дальше» в контексте украинского вопроса. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он уточнил, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стали основой для разговора президентов.
Ушаков добавил, что договоренности лидеров стали продолжением того, что было достигнуто в ходе контактов с Уиткофофом.
Помощник российского лидера также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают вести работу по вопросу украинского урегулирования в контактах с другими лидерами стран.
Как добавил Ушаков, в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США. Идея повышения уровня делегаций России и Украины также была затронута в ходе саммита. Но договоренности между Путиным и Трампом о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским или о трехсторонней встрече не было.
«Пока то, что транслируется в прессе – это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было», – сказал Ушаков.
Переговоры Путина и Трампа прошли в Анкоридже в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. Детали встречи не раскрываются, поскольку в Кремле считают это нецелесообразным, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 августа. Тогда он отметил, что в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме.
Песков назвал эту встречу нужной, своевременной, содержательной и конструктивной. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе саммита глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования.
В ходе брифинга 27 августа Песков также отказался раскрывать детали обсуждаемых компромиссов. Он подчеркнул, что переговоры должны вестись в непубличном формате, чтобы достичь результата.