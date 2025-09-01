Газета
Главная / Политика /

Ушаков: Путин и Трамп договорились, как дальше действовать по Украине

Россия и США достигли многих взаимных пониманий на Аляске
Ведомости

В ходе саммита на Аляске президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о том, «как действовать дальше» в контексте украинского вопроса. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он уточнил, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стали основой для разговора президентов.

Ушаков добавил, что договоренности лидеров стали продолжением того, что было достигнуто в ходе контактов с Уиткофофом.

Помощник российского лидера также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают вести работу по вопросу украинского урегулирования в контактах с другими лидерами стран. 

Как добавил Ушаков, в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США. Идея повышения уровня делегаций России и Украины также была затронута в ходе саммита. Но договоренности между Путиным и Трампом о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским или о трехсторонней встрече не было.

«Пока то, что транслируется в прессе – это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было», – сказал Ушаков.

Кремль отказался раскрывать, на какие компромиссы РФ пошла по Украине

Политика / Международные отношения

Переговоры Путина и Трампа прошли в Анкоридже в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. Детали встречи не раскрываются, поскольку в Кремле считают это нецелесообразным, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 августа. Тогда он отметил, что в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме. 

Песков назвал эту встречу нужной, своевременной, содержательной и конструктивной. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе саммита глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования.

В ходе брифинга 27 августа Песков также отказался раскрывать детали обсуждаемых компромиссов. Он подчеркнул, что переговоры должны вестись в непубличном формате, чтобы достичь результата.

