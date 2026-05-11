FT: центральным вопросом переговоров Трампа и Си станет ситуация вокруг Тайваня

По данным FT, китайские власти добиваются от Вашингтона смены позиции по Тайваню. Пекин хочет, чтобы США прямо заявляли о несогласии с независимостью острова, а не использовали более нейтральные формулировки. Однако американские чиновники подчеркнули, что Вашингтон не ожидает изменений своей политики в отношении Тайваня.