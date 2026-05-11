FT: центральным вопросом переговоров Трампа и Си станет ситуация вокруг Тайваня
Главным геополитическим вопросом на повестке встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина станет будущее Тайваня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
Трамп прибудет в Китай 13 мая для второго саммита с Си Цзиньпином во время своего второго президентского срока. 14 мая лидеры проведут переговоры, после чего посетят Храм Неба и государственный банкет. 15 мая состоится рабочий обед, после которого Трамп вернется в США.
По данным FT, китайские власти добиваются от Вашингтона смены позиции по Тайваню. Пекин хочет, чтобы США прямо заявляли о несогласии с независимостью острова, а не использовали более нейтральные формулировки. Однако американские чиновники подчеркнули, что Вашингтон не ожидает изменений своей политики в отношении Тайваня.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что лидеры также обсудят сделки в сферах авиации, сельского хозяйства и энергетики. В частности, стороны обсуждают возможные закупки Китаем самолетов Boeing и американских соевых бобов.
Отдельной темой переговоров может стать искусственный интеллект на фоне обеспокоенности Вашингтона возможностями новых ИИ-моделей, включая систему Mythos компании Anthropic.
В апреле The Wall Street Journal писала, что председатель КНР Си Цзиньпин продолжает стратегию постепенного установления контроля над Тайванем без прямого военного конфликта, делая ставку на «тихий» контроль. По данным газеты, ключевым символом такой стратегии стала встреча Си с председателем крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, Гоминьдана, Чжу Лилунем. Краткое рукопожатие в Пекине было призвано продемонстрировать возможность «сближения» без применения силы, несмотря на продолжающееся военное давление со стороны Китая.