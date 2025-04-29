СБ Киргизии предупреждает о возможной дестабилизации ситуации в Центральной Азии
О возможной дестабилизации ситуации в Центральной Азии предупредил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов. Заявление прозвучало во время круглого стола, посвященного сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в условиях современных информационных войн.
«Сейчас проводится спецоперация на Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», – заявил Иманкулов (цитата по ТАСС).
В октябре 2024 г. президент Киргизии Садыр Жапаров осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией. Лидер Киргизии отмечал, что европейские государства «говорят одно, а делают другое».
До этого сообщалось, что в этом году в Киргизии празднование Дня Победы состоится 8 мая вместо традиционного 9 мая. Причиной переноса стал визит президента страны Жапарова в Москву, где он примет участие в Параде Победы.