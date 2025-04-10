В Киргизии отпразднуют День Победы 8 мая
В Киргизии празднование Дня Победы состоится 8 мая вместо традиционного 9 мая. Причиной переноса стал визит президента страны Садыра Жапарова в Москву, где он примет участие в Параде Победы. Соответствующий указ уже подписан, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая», – заявил пресс-секретарь Аскат Алагозов (цитата по «РИА Новости»).
День Победы имеет особое значение для Киргизии, где из более чем 360 000 человек, ушедших на фронты Великой Отечественной войны, треть не вернулась домой. 72 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые – дважды. Этот день традиционно отмечается как государственный праздник, всегда приуроченный к 9 мая.
В этом году торжества будут особенно масштабными – они посвящены 80-летию Победы. В Москве состоится юбилейный парад, на который съедутся зарубежные лидеры. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.