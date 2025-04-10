В Киргизии отпразднуют День Победы 8 мая

В этом году торжества будут особенно масштабными – они посвящены 80-летию Победы. В Москве состоится юбилейный парад, на который съедутся зарубежные лидеры. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.