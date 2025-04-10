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В Киргизии отпразднуют День Победы 8 мая

Ведомости

В Киргизии празднование Дня Победы состоится 8 мая вместо традиционного 9 мая. Причиной переноса стал визит президента страны Садыра Жапарова в Москву, где он примет участие в Параде Победы. Соответствующий указ уже подписан, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая», – заявил пресс-секретарь Аскат Алагозов (цитата по «РИА Новости»).

День Победы имеет особое значение для Киргизии, где из более чем 360 000 человек, ушедших на фронты Великой Отечественной войны, треть не вернулась домой. 72 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые – дважды. Этот день традиционно отмечается как государственный праздник, всегда приуроченный к 9 мая.

В этом году торжества будут особенно масштабными – они посвящены 80-летию Победы. В Москве состоится юбилейный парад, на который съедутся зарубежные лидеры. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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