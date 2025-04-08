Президент Бразилии приедет в Москву на 9 мая
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщил российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий, уточнив, что приглашение лидеру направлял президент РФ Владимир Путин.
«Приглашение было принято. Сейчас мы работаем над тем, чтобы решить все вопросы, связанные с организацией этой поездки», – заявил дипломат (цитата по ТАСС).
В этом году празднование станет особенно значимым – оно посвящено 80-летию Победы. Среди зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие в параде Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик (энтитет БиГ) и глава Палестинкой национальной автономии Махмуд Аббас.
Президент России направил приглашения и многим другим международным деятелям, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидера КНДР Ким Чен Ына и главу Венесуэлы Николаса Мадуро. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая в Москве американского президента Дональда Трампа.