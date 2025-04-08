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Президент Бразилии приедет в Москву на 9 мая

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщил российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий, уточнив, что приглашение лидеру направлял президент РФ Владимир Путин.

«Приглашение было принято. Сейчас мы работаем над тем, чтобы решить все вопросы, связанные с организацией этой поездки», – заявил дипломат (цитата по ТАСС).

В этом году празднование станет особенно значимым – оно посвящено 80-летию Победы. Среди зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие в параде Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик (энтитет БиГ) и глава Палестинкой национальной автономии Махмуд Аббас.

Президент России направил приглашения и многим другим международным деятелям, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидера КНДР Ким Чен Ына и главу Венесуэлы Николаса Мадуро. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая в Москве американского президента Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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