Президент Бразилии приедет в Москву на 9 мая

В этом году празднование станет особенно значимым – оно посвящено 80-летию Победы. Среди зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие в параде Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик (энтитет БиГ) и глава Палестинкой национальной автономии Махмуд Аббас.