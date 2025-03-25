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Президент Палестины Аббас приедет в Москву на 9 Мая

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву к 9 мая. Об этом «РИА Новости» рассказал посол Абдельхафиз Нофаль.

По информации дипломата, глава Палестины примет участие в параде в честь 80-летия Победы. Официальное письмо с подтверждением уже направлено в Кремль. Празднование юбилея станет в России одним из главных событий этого года.

Среди других высокопоставленных гостей, которые также планируют посетить Москву для участия в праздновании, можно выделить президента Беларуси Александра Лукашенко, а также лидеров Таджикистана и Азербайджана – Эмомали Рахмона и Ильхама Алиева. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо также анонсировали свои визиты на празднование юбилея Победы.

На парад были направлены приглашения еще множеству зарубежных лидеров – среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая в Москве американского президента Дональда Трампа.

20 марта правительство РФ утвердило порядок единовременной выплаты ветеранам в честь 80-летия Победы. Их получат граждане России, которые постоянно проживают на территории РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Участники Великой Отечественной войны и их вдовы, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и другие категории ветеранов получат по 55 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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