Президент Палестины Аббас приедет в Москву на 9 Мая
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву к 9 мая. Об этом «РИА Новости» рассказал посол Абдельхафиз Нофаль.
По информации дипломата, глава Палестины примет участие в параде в честь 80-летия Победы. Официальное письмо с подтверждением уже направлено в Кремль. Празднование юбилея станет в России одним из главных событий этого года.
Среди других высокопоставленных гостей, которые также планируют посетить Москву для участия в праздновании, можно выделить президента Беларуси Александра Лукашенко, а также лидеров Таджикистана и Азербайджана – Эмомали Рахмона и Ильхама Алиева. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо также анонсировали свои визиты на празднование юбилея Победы.
На парад были направлены приглашения еще множеству зарубежных лидеров – среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая в Москве американского президента Дональда Трампа.
20 марта правительство РФ утвердило порядок единовременной выплаты ветеранам в честь 80-летия Победы. Их получат граждане России, которые постоянно проживают на территории РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Участники Великой Отечественной войны и их вдовы, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и другие категории ветеранов получат по 55 000 руб.