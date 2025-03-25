Президент Палестины Аббас приедет в Москву на 9 Мая

20 марта правительство РФ утвердило порядок единовременной выплаты ветеранам в честь 80-летия Победы. Их получат граждане России, которые постоянно проживают на территории РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Участники Великой Отечественной войны и их вдовы, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и другие категории ветеранов получат по 55 000 руб.