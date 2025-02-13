Песков: Путин был бы рад приезду Трампа на парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трамп, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», – сказал Песков в интервью «Первому каналу».
Представитель Кремля подтвердил, что глава государства будет рад приветствовать и американского президента Трампа.
Парад в честь 80-летия Победы состоится в Москве 9 мая. Президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятия президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, вьетнамского лидера То Лама, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и др.
12 февраля Путин и Трамп провели первый после вступления республиканца в должность президента США телефонный разговор. Стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу, говорил Песков.
Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что в беседе была затронута тема энергетики, но не стал уточнять, что именно. Тема санкций или их отмены пока не обсуждалась.