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Песков: Путин был бы рад приезду Трампа на парад Победы в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трамп, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», – сказал Песков в интервью «Первому каналу».

Представитель Кремля подтвердил, что глава государства будет рад приветствовать и американского президента Трампа.

Парад в честь 80-летия Победы состоится в Москве 9 мая. Президент РФ Владимир Путин пригласил на мероприятия президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, вьетнамского лидера То Лама, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и др.

12 февраля Путин и Трамп провели первый после вступления республиканца в должность президента США телефонный разговор. Стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу, говорил Песков.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что в беседе была затронута тема энергетики, но не стал уточнять, что именно. Тема санкций или их отмены пока не обсуждалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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