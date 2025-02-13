В Кремле раскрыли подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа

Также Песков предложил не забегать вперед по поводу конкретики, которая может обсуждаться на переговорах. Трамп заявлял о том, что Украина вряд ли выйдет на границы до 2014 г., но некоторые территории могут к ней вернуться. По словам Пескова, в ходе телефонного разговора было подчеркнуто наличие политической воли, чтобы вести диалог для поиска урегулирования конфликта мирными средствами. Но нужно дождаться первых результатов совместной работы, отметил он. При этом Песков добавил, что «пока никакой последовательности не установлено» в том, что могут быть договоренности о прекращении огня на поле боя перед двусторонней встречей на высшем уровне. Он отметил, что на переговорах не обсуждалась тема признания США и западом Крыма, Севастополя и четырех новых регионов российскими.