В Кремле раскрыли подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа

В Кремле раскрыли подробности разговора Владимира Путина и Дональда ТрампаПо словам Пескова, о встрече на высшем уровне говорить рано
Существует потребность в оперативном проведении встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Определенно, есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть, о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа только в эти дни будет начинаться», – сказал Песков.
Трамп 12 февраля сказал, что встреча может пройти в Саудовской Аравии. Песков не стал подтверждать эту информацию. По его словам, еще нужно проработать детали встречи.
«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакты. Они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения помощникам, чтобы те начали соответствующую работу. Теперь работа быстро будет начата, нужно будет дождаться наработок, тогда можно будет говорить, какое место, в какие сроки будет встреча и т.д.», – сказал представитель Кремля.
Песков не стал подтверждать, что Путин пригласил Трампа на празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне в Россию. По его словам, сейчас есть взаимные приглашения, однако пока нет никакой конкретики. «Я хочу просто, чтобы вы понимали уточнить: этот обмен взаимными приглашениями – это одно, а ориентированность на двустороннюю встречу – другое, это разные процессы», – заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России не стал комментировать, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор и стал ли он первым после инаугурации Трампа, которая прошла 20 января. Песков подчеркнул, что это «очень важный был разговор». По его словам, на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне, а это не способствовало поиску вариантов урегулирования конфликта на Украине.
«Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно сделать все, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир. Нам больше импонирует позиция нынешней администрации, и мы открыты для диалога», – сказал пресс-секретарь Путина.
Трамп заявил, что поручил возглавить переговоры по Украине госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу и спецпредставителю Стиву Уиткоффу. Пока никаких договоренностей о том, чтобы кто-то из них прибыл в Россию с визитом, нет, отметил Песков. Подготовка к формированию переговорной группы с российской стороны начата и позже Кремль о ее составе проинформирует. Пресс-секретарь Путина также не стал комментировать, могут ли возглавить или войти в переговорную группу помощник президента Юрий Ушаков или глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Пока нет понимания и в какой конфигурации будут проходить переговоры по Украине, в частности, будут ли участвовать представители Евросоюза и Китая. «Пока о конфигурации сторон тоже ничего говорить не возможно, потому что опять же еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне», – сказал Песков, подчеркнув, что Россия продолжит развивать свои отношения с Китаем. Представитель Кремля добавил, что на переговорах будет учитываться опыт минских соглашений, который он назвал «красноречивым».
Также Песков предложил не забегать вперед по поводу конкретики, которая может обсуждаться на переговорах. Трамп заявлял о том, что Украина вряд ли выйдет на границы до 2014 г., но некоторые территории могут к ней вернуться. По словам Пескова, в ходе телефонного разговора было подчеркнуто наличие политической воли, чтобы вести диалог для поиска урегулирования конфликта мирными средствами. Но нужно дождаться первых результатов совместной работы, отметил он. При этом Песков добавил, что «пока никакой последовательности не установлено» в том, что могут быть договоренности о прекращении огня на поле боя перед двусторонней встречей на высшем уровне. Он отметил, что на переговорах не обсуждалась тема признания США и западом Крыма, Севастополя и четырех новых регионов российскими.
Пресс-секретарь Путина подтвердил, что в беседе была затронута тема энергетики, но не стал уточнять что именно. Однако тема санкций или их отмены не обсуждалась. «Вы знаете наше отношение к санкциям. Мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. И конечно, Россия против этих санкций. Но пока эта тема не поднималась», – сказал Песков.
«Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны. Наша позиция последовательна. Все ее знают. И безусловно, все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте и особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны Российской Федерации, должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, остаются ли в силе требования России, прописанные в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия передала Вашингтону в декабре 2021 г.
Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 12 февраля и продлился полтора часа. В ходе разговора обсуждалась тема обмена заключенными, урегулирование конфликта на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа и двусторонние российско-американские отношения. Путин пригласил Трампа посетить Москву с визитом, говорил Песков.