Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор

В ноябре 2024 г. после победы Трампа на президентских выборах в США Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что «мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили». Американский лидер, в свою очередь, также неоднократно ранее заявлял о готовности к диалогу с Путиным и желании как можно скорее решить конфликт на Украине.