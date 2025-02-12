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Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор

В ходе беседы обсуждался конфликт на Украине, обмен гражданами и возможная встреча лидеров двух стран
Елена Мухаметшина
Людмила Чернова
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор. Об этом журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Разговор продлился полтора часа. Со своей стороны Дональд Трамп также сообщил, что провел разговор с Владимиром Путиным.

Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, сказал Песков: «Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности».

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул представитель Кремля: «Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со свой стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы «наши страны работали вместе», сказал Песков. «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – заявил Песков. По его словам, Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил Песков.

Трамп в своей сети Truth Social сообщил о том, что провел «продолжительный и чрезвычайно продуктивный» телефонный разговор с Путиным.

«Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы, – написал Трамп. – Мы оба вспомнили великую историю наших наций и тот факт, что во время Второй мировой войны мы сражались вместе и добились выдающихся успехов, помня о том, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, в свою очередь, также потеряли очень многих!»

Трамп подчеркнул, что разговор был о силе обоих стран и «огромной выгоде», которые они могут получить, работая вместе. «Но прежде всего, как мы оба согласились, необходимо остановить миллионы смертей», – сказал американский президент по украинскому конфликту, добавив, что они поручат своим командам немедленно начать переговоры.

Американский лидер добавил, что позвонит сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить о разговоре с Путиным.

Трамп также объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры.

«Мы договорились о тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты в наши страны», – заключил Трамп.

В ноябре 2024 г. после победы Трампа на президентских выборах в США Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что «мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили». Американский лидер, в свою очередь, также неоднократно ранее заявлял о готовности к диалогу с Путиным и желании как можно скорее решить конфликт на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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