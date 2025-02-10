Что Трамп сказал о своих контактах с Путиным по Украине

Обычно о подобных разговорах обе стороны сообщают синхронно и объявление о них – нарушение дипломатического протокола, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Сложно сказать, сделал ли Трамп это умышленно. Но если это было все-таки намеренно, то, по мнению Суслова, это стоит расценивать как попытку Трампа как можно быстрее начать диалог, который должен привести, по его мнению, к прекращению боевых действий на Украине.