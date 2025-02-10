Что Трамп сказал о своих контактах с Путиным по Украине

Что Трамп сказал о своих контактах с Путиным по УкраинеОн может намеренно создавать видимость готовности к урегулированию конфликта
О разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным впервые после переизбрания президент США Дональд Трамп сообщил в интервью таблоиду New York Post (NYP). Беседа прошла на борту Air Force One еще 7 февраля, а публикация появилась уже 9 февраля по московскому времени.
Сотрудничество между Трампом и NYP началось еще в 1980-е гг., когда бизнесмен пытался найти свое место в мире знаменитостей Нью-Йорка. После покупки газеты Рупертом Мердоком там появилась полоса светской хроники, частым гостем которой становился Трамп, – кроме того, и GQ называл газету его любимым таблоидом.
На этот раз, отвечая на вопрос NYP, сколько раз он связывался с Путиным, Трамп ответил: «Мне лучше не говорить». Вывод, который сделал президент США: Путину «не все равно» относительно погибающих на поле боя. «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», – сообщил хозяин Белого дома.
«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, – заявил 9 февраля ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это [разговор лидеров стран] ни подтвердить, ни опровергнуть».
Раньше, 5 февраля, Песков говорил, что между Москвой и Вашингтоном есть «контакты по линии отдельных ведомств» и, более того, они в последнее время «интенсифицировались». На запрос «Ведомостей» пресс-секретарь Путина 9 февраля не ответил.
Последний официальный разговор, информация о котором есть на сайте Кремля, проходил по телефону 23 июля 2020 г. Он затрагивал вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и иранской ядерной программы. Чуть позже, 2 октября того же года, Путин посылал Трампу телеграмму, пожелав в ней ему и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от COVID-19, а затем поздравлял коллегу с Новым годом.
Прошлые утечки
В ноябре 2024 г., почти сразу после победы Трампа на выборах, газета The Washington Post первой сообщила о якобы состоявшемся тогда звонке между двумя лидерами. Тогда в Кремле категорически отрицали сам факт разговора. 30 января, рассказывая о контактах с российской стороной по поводу передачи останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, Трамп сообщил, что это не было в его повестке разговора с Путиным.
Трамп в своем интервью NYP заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи». «Они хотят встретиться», – без деталей сказал Трамп. Помимо этого американский президент снова отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным в отличие от Джо Байдена.
Ранее президент США уже анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне – на неделе, которая начинается 10 февраля. Известно, что с ним он обсуждает тему возможного доступа американцев к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, Зеленский может встретиться с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет NYP (пройдет с 14 по 16 февраля).
В западной прессе одновременно появляются утечки и насчет места возможного саммита Путин – Трамп. 3 февраля агентство Reuters сообщало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест проведения встречи Путина с Трампом. По словам этих источников, за несколько недель до того высокопоставленные российские чиновники посетили обе эти страны. Сам Путин последний раз посещал две эти страны за один день – 6 декабря 2023 г.
Обычно о подобных разговорах обе стороны сообщают синхронно и объявление о них – нарушение дипломатического протокола, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Сложно сказать, сделал ли Трамп это умышленно. Но если это было все-таки намеренно, то, по мнению Суслова, это стоит расценивать как попытку Трампа как можно быстрее начать диалог, который должен привести, по его мнению, к прекращению боевых действий на Украине.
Таким образом Трамп пытается продвигать свою повестку дня, считает эксперт: похожая модель поведения использовалась, когда он убеждал всех во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что Саудовская Аравия якобы не добивается создания палестинского государства. Что касается возможной повестки переговоров Путина и Трампа, то Россия в первую очередь хочет добиться фундаментального пересмотра политики США в ее отношении.