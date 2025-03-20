Правительство утвердило правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Выплаты будут осуществляться россиянам, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литве, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов – по 55 000 руб.