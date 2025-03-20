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Правительство утвердило правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Ведомости

Правительство России утвердило правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Выплаты будут осуществляться россиянам, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литве, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов – по 55 000 руб.

Выплата будет осуществляться фондом пенсионного и социального страхования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2025 г. празднование 80-летия Победы будет иметь другой масштаб празднования. Этим объясняется причина смены с онлайн-формата на очные парады и салюты.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. 

В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января Путин вручил ветеранам первые юбилейные медали. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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