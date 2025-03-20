Правительство утвердило правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы
Правительство России утвердило правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Выплаты будут осуществляться россиянам, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литве, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов – по 55 000 руб.
Выплата будет осуществляться фондом пенсионного и социального страхования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2025 г. празднование 80-летия Победы будет иметь другой масштаб празднования. Этим объясняется причина смены с онлайн-формата на очные парады и салюты.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.
В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января Путин вручил ветеранам первые юбилейные медали. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.