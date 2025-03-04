Кремль: регионы будут широко праздновать 80-летие Победы

«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень и очень важная годовщина», – заявил представитель Кремля, отметив, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, а также планируется «огромное» количество всяких мероприятий.