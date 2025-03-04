Кремль: регионы будут широко праздновать 80-летие Победы
80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причину смены с онлайн-формата на очные парады и салюты.
«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень и очень важная годовщина», – заявил представитель Кремля, отметив, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, а также планируется «огромное» количество всяких мероприятий.
Он уточнил, что эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом, разумеется, будут вводиться правки в соответствии с безопасностью.
В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам первые юбилейные медали. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
15 января Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Размер выплаты составит 55 000 руб. Участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 000 руб.