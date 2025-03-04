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Кремль: регионы будут широко праздновать 80-летие Победы

Ведомости

80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причину смены с онлайн-формата на очные парады и салюты.

«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень и очень важная годовщина», – заявил представитель Кремля, отметив, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, а также планируется «огромное» количество всяких мероприятий.

Он уточнил, что эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом, разумеется, будут вводиться правки в соответствии с безопасностью.

В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам первые юбилейные медали. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

15 января Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Размер выплаты составит 55 000 руб. Участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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