Путин и лидеры Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана встретятся 9 мая в Москве

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет в России одним из главных событий этого года. О намерении прибыть по этому поводу в Москву уже заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая в Москве президента США Дональда Трампа.