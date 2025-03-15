Путин и лидеры Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана встретятся 9 мая в Москве
Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Проводящие неформальную встречу Путин, Лукашенко и Рахмон связались по телефону с Алиевым и достигли соответствующей договоренности. В Кремле заявили, что разговор носил дружеский характер и лидеры также обсудили ряд актуальных вопросов развития межгосударственных отношений.
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет в России одним из главных событий этого года. О намерении прибыть по этому поводу в Москву уже заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая в Москве президента США Дональда Трампа.