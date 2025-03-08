Президент Республики Сербской Додик приедет в Москву на парад Победы
Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич заявил, что он и президент республики Милорад Додик планируют приехать в Москву на парад Победы. Об этом он сообщил ТАСС.
Сербов и русских, как отметил спикер парламента, объединяет «панславянская идея», а также важная вещь, которая «особенно раздражает западные страны – наша антифашистская история».
«Именно поэтому мы гордимся тем, что я и президент Республики Сербской Милорад Додик будем 9 мая в Москве», – сказал Стевандич.
13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа. О том, что американский президент посетит Москву в День Победы и проведет встречу с российским лидером, сообщил позднее французский журнал Le Point со ссылкой на источники.
Ожидается и приезд в российскую столицу президента Сербии Александра Вучича. Он подтвердил, что намерен присутствовать на параде на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.