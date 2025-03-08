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Президент Республики Сербской Додик приедет в Москву на парад Победы

Ведомости

Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич заявил, что он и президент республики Милорад Додик планируют приехать в Москву на парад Победы. Об этом он сообщил ТАСС.

Сербов и русских, как отметил спикер парламента, объединяет «панславянская идея», а также важная вещь, которая «особенно раздражает западные страны – наша антифашистская история». 

«Именно поэтому мы гордимся тем, что я и президент Республики Сербской Милорад Додик будем 9 мая в Москве», – сказал Стевандич.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа. О том, что американский президент посетит Москву в День Победы и проведет встречу с российским лидером, сообщил позднее французский журнал Le Point со ссылкой на источники.

Ожидается и приезд в российскую столицу президента Сербии Александра Вучича. Он подтвердил, что намерен присутствовать на параде на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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