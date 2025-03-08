Президент Республики Сербской Додик приедет в Москву на парад Победы

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа. О том, что американский президент посетит Москву в День Победы и проведет встречу с российским лидером, сообщил позднее французский журнал Le Point со ссылкой на источники.