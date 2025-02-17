Вучич подтвердил присутствие на параде 9 мая в Москве

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен присутствовать на параде на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.