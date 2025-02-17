Вучич подтвердил присутствие на параде 9 мая в Москве
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен присутствовать на параде на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Лавров подчеркнул, что 9 мая 2025 г. в Москве пройдут праздничные мероприятия с участием высоких иностранных гостей. Президент Сербии подтвердил свое присутствие.
17 февраля министр Джурич посетил Россию с рабочим визитом. Он провел переговоры с российским коллегой Лавровым. Министры обсудили «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке».