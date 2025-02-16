Глава МИД Сербии приедет в Россию 17 февраля
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич 17 февраля посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.
Министры планируют обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке». Кроме того, как указали в МИДе, стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной, европейской и глобальной повестки дня.
Президент России Владимир Путин 14 февраля направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. Путин отметил, что отношения стратегического партнерства между Россией и Сербией развиваются, несмотря на непростые международные условия. Глава государства выразил уверенность, что страны смогут и в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и реализовывать совместные проекты.