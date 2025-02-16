Глава МИД Сербии приедет в Россию 17 февраля

Президент России Владимир Путин 14 февраля направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. Путин отметил, что отношения стратегического партнерства между Россией и Сербией развиваются, несмотря на непростые международные условия. Глава государства выразил уверенность, что страны смогут и в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и реализовывать совместные проекты.