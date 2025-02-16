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Глава МИД Сербии приедет в Россию 17 февраля

Ведомости

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич 17 февраля посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

Министры планируют обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке». Кроме того, как указали в МИДе, стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной, европейской и глобальной повестки дня.

Президент России Владимир Путин 14 февраля направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. Путин отметил, что отношения стратегического партнерства между Россией и Сербией развиваются, несмотря на непростые международные условия. Глава государства выразил уверенность, что страны смогут и в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и реализовывать совместные проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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