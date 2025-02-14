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Путин поздравил Вучича с днем государственности Сербии

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. Об этом сообщается на сайте сербского лидера.

Путин отметил, что отношения стратегического партнерства между Россией и Сербией динамично развиваются, несмотря на непростые международные условия. Глава государства выразил уверенность, что, опираясь на узы братской дружбы и духовной близости, связывающие российский и сербский народы, страны смогут и в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и реализовывать совместные проекты.

«Желаю вам здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – благополучия и процветания», – сказано в телеграмме.

В октябре 2024 г. Путин и Вучич провели телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, а также поздравили друг друга с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что не говорил с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с российским президентом он назвал долгим, открытым и содержательным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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