Путин поздравил Вучича с днем государственности Сербии

В октябре 2024 г. Путин и Вучич провели телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, а также поздравили друг друга с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что не говорил с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с российским президентом он назвал долгим, открытым и содержательным.