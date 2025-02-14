Путин поздравил Вучича с днем государственности Сербии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. Об этом сообщается на сайте сербского лидера.
Путин отметил, что отношения стратегического партнерства между Россией и Сербией динамично развиваются, несмотря на непростые международные условия. Глава государства выразил уверенность, что, опираясь на узы братской дружбы и духовной близости, связывающие российский и сербский народы, страны смогут и в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и реализовывать совместные проекты.
«Желаю вам здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – благополучия и процветания», – сказано в телеграмме.
В октябре 2024 г. Путин и Вучич провели телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, а также поздравили друг друга с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что не говорил с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с российским президентом он назвал долгим, открытым и содержательным.