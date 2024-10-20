Путин и Вучич обсудили ситуацию на Украине

Сербский лидер также сообщил о разговоре с Путиным на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что не беседовал с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с президентом РФ он назвал долгим, открытым и содержательным.