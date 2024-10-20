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Путин и Вучич обсудили ситуацию на Украине

Ведомости

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

Главы государств выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основаны на «духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности». Вучич и Путин, как отметили в Кремле, подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

«Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Была также обсуждена ситуация вокруг Украины», – говорится в сообщении.

Главы государств поздравили друг друга с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 г. завершилась Белградская наступательная операция Красной армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах, напомнили в Кремле.

Сербский лидер также сообщил о разговоре с Путиным на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что не беседовал с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с президентом РФ он назвал долгим, открытым и содержательным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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