Путин и Вучич обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.
Главы государств выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основаны на «духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности». Вучич и Путин, как отметили в Кремле, подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
«Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Была также обсуждена ситуация вокруг Украины», – говорится в сообщении.
Главы государств поздравили друг друга с 80-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 г. завершилась Белградская наступательная операция Красной армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах, напомнили в Кремле.
Сербский лидер также сообщил о разговоре с Путиным на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что не беседовал с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с президентом РФ он назвал долгим, открытым и содержательным.