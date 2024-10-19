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Вице-премьер Сербии назвал оскорблением годовщину освобождения Освенцима без РФ

Ведомости

Отсутствие России на мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше является нарушением исторической правды и оскорблением памяти жертв. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на конференции в Белграде.

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь? Потому что считается, что политика российского государства, наследника Красной армии, неприятна в данный момент правительству Польши», – подчеркнул Вулин (цитата по «РИА Новости»).

27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюцию об этом приняла Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 г.

В январе 2025 г. в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, сообщил 23 сентября директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. В 2023 г. РФ также не пригласили. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что решение Польши не направлять приглашение России на памятные мероприятия, но при этом пригласить тех, «кто создал этот лагерь», является извращением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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