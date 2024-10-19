Вице-премьер Сербии назвал оскорблением годовщину освобождения Освенцима без РФ

В январе 2025 г. в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, сообщил 23 сентября директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. В 2023 г. РФ также не пригласили. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что решение Польши не направлять приглашение России на памятные мероприятия, но при этом пригласить тех, «кто создал этот лагерь», является извращением.