Вучич счел «извращением» отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

«Те, кто его [концлагерь Освенцим] освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире все <...> "извращенно-наоборот", очень странно», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).