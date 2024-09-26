Вучич счел «извращением» отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, но при этом пригласить тех, «кто создал этот лагерь», является извращением. Об этом заявил резидент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Те, кто его [концлагерь Освенцим] освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире все <...> "извращенно-наоборот", очень странно», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).
27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г.
В январе 2025 г. в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, сообщил директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. В 2023 г. Россия также не получила приглашение на мероприятия.