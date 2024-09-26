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Вучич счел «извращением» отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Ведомости

Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, но при этом пригласить тех, «кто создал этот лагерь», является извращением. Об этом заявил резидент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Те, кто его [концлагерь Освенцим] освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире все <...> "извращенно-наоборот", очень странно», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).

27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г.

В январе 2025 г. в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, сообщил директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. В 2023 г. Россия также не получила приглашение на мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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