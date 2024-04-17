Захарова: Россия не получала приглашения на празднование высадки в Нормандии
Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.
«Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам не было», – сказала она.
Захарова отметила, что вечером 16 апреля МИД связывался по этому вопросу с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым.
16 апреля французская радиостанция BFM со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Уточнялось, что «с учетом обстоятельств» президент РФ Владимир Путин не был приглашен на торжество. Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала приглашения от Франции.
Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г., в которой приняли участие армии США и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2023 г. не исключал возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине.