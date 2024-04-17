Захарова: Россия не получала приглашения на празднование высадки в Нормандии

16 апреля французская радиостанция BFM со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Уточнялось, что «с учетом обстоятельств» президент РФ Владимир Путин не был приглашен на торжество. Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала приглашения от Франции.