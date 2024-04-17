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Захарова: Россия не получала приглашения на празднование высадки в Нормандии

Ведомости

Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.

«Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам не было», – сказала она.

Захарова отметила, что вечером 16 апреля МИД связывался по этому вопросу с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым.

16 апреля французская радиостанция BFM со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Уточнялось, что «с учетом обстоятельств» президент РФ Владимир Путин не был приглашен на торжество. Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала приглашения от Франции.

Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г., в которой приняли участие армии США и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2023 г. не исключал возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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