Песков: Франция не приглашала РФ на празднование высадки союзников в Нормандии
Кремль не получал официальное приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких не было пока предложений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это какая-то утка. Мы ничего официального на этот счет не получали», – сказал Песков.
Ранее 16 апреля французская радиостанция «Европа 1» сообщила, что республика намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Международная церемония состоится там 6 июня. По сведениям радиостанции, официальный Париж в любом случае направит приглашение Москве. Принять участие в церемонии сможет российская делегация, но вряд ли в ее составе будет президент РФ Владимир Путин, пишет «Европа 1».
Издание также отметило, что, несмотря на геополитическую ситуацию, будет сложно обойтись без присутствия России, хотя СССР и не принимал непосредственного участия в высадке 6 июня. Однако, напоминает «Европа 1», страна «заплатила самую высокую цену во время Второй мировой войны».
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре прошлого года также не исключил возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.