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Песков: Франция не приглашала РФ на празднование высадки союзников в Нормандии

Ведомости

Кремль не получал официальное приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких не было пока предложений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это какая-то утка. Мы ничего официального на этот счет не получали», – сказал Песков.

Ранее 16 апреля французская радиостанция «Европа 1» сообщила, что республика намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Международная церемония состоится там 6 июня. По сведениям радиостанции, официальный Париж в любом случае направит приглашение Москве. Принять участие в церемонии сможет российская делегация, но вряд ли в ее составе будет президент РФ Владимир Путин, пишет «Европа 1».

Издание также отметило, что, несмотря на геополитическую ситуацию, будет сложно обойтись без присутствия России, хотя СССР и не принимал непосредственного участия в высадке 6 июня. Однако, напоминает «Европа 1», страна «заплатила самую высокую цену во время Второй мировой войны».

Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре прошлого года также не исключил возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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