Во Франции подтвердили приглашение России на празднование высадки в Нормандии
Россия приглашена на празднование 80-летия высадки в Нормандии, передает французская радиостанция BFM со ссылкой на организаторов мероприятия Mission Liberation.
«С учетом обстоятельств президент [России Владимир] Путин не приглашен. Однако Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 г.», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 16 апреля сообщил, что Франция не приглашала Россию на празднование высадки в Нормандии. При этом о намерении Парижа направить приглашение сообщала французская радиостанция Europe 1.
Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г., в которой приняли участие армии США и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2023 г. также не исключил возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине.