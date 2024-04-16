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Во Франции подтвердили приглашение России на празднование высадки в Нормандии

Ведомости

Россия приглашена на празднование 80-летия высадки в Нормандии, передает французская радиостанция BFM со ссылкой на организаторов мероприятия Mission Liberation.

«С учетом обстоятельств президент [России Владимир] Путин не приглашен. Однако Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 г.», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 16 апреля сообщил, что Франция не приглашала Россию на празднование высадки в Нормандии. При этом о намерении Парижа направить приглашение сообщала французская радиостанция Europe 1.

Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г., в которой приняли участие армии США и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2023 г. также не исключил возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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