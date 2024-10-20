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Вучич провел телефонный разговор с Путиным в годовщину освобождения Белграда

Лидеры созвонились впервые с мая 2022 года
Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Сербский лидер сообщил об этом на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы не беседовали почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда», – сообщил Вучич. Он поблагодарил Путина за поздравления, отметил благодарность Сербии Красной армии за освобождение столицы.

В операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали участие Народно-освободительная армия Югославии и Красная армия. Освобождение столицы положило конец 1287-дневной немецкой оккупации, отмечает портал N1. Согласно историческим источникам, в боях за Белград погибло около 3000 бойцов армии Югославии и около 1000 красноармейцев.

В честь 80-летия освобождения в Белграде 20 октября прошли памятные мероприятия, в частности, возложение венков к памятнику советским военным на Авале. В нем приняли участие представители сербских министерств, а также посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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