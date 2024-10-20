Вучич провел телефонный разговор с Путиным в годовщину освобождения Белграда

Вучич провел телефонный разговор с Путиным в годовщину освобождения БелградаЛидеры созвонились впервые с мая 2022 года
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Сербский лидер сообщил об этом на своей странице в Instagram
«Мы не беседовали почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда», – сообщил Вучич. Он поблагодарил Путина за поздравления, отметил благодарность Сербии Красной армии за освобождение столицы.
В операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали участие Народно-освободительная армия Югославии и Красная армия. Освобождение столицы положило конец 1287-дневной немецкой оккупации, отмечает портал N1. Согласно историческим источникам, в боях за Белград погибло около 3000 бойцов армии Югославии и около 1000 красноармейцев.
В честь 80-летия освобождения в Белграде 20 октября прошли памятные мероприятия, в частности, возложение венков к памятнику советским военным на Авале. В нем приняли участие представители сербских министерств, а также посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.