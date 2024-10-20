Вучич провел телефонный разговор с Путиным в годовщину освобождения Белграда

«Мы не беседовали почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда», – сообщил Вучич. Он поблагодарил Путина за поздравления, отметил благодарность Сербии Красной армии за освобождение столицы.