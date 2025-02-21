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СМИ: Трамп может приехать в Москву на празднование 80-летия Победы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп посетит Москву 9 мая и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источники.

«9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп», – говорится в материале.

Le Point отмечает, что это не первый визит американского президента в Москву по случаю празднования Дня Победы, но этот визит произойдет «в совершенно ином контексте».

О том, что Путин и Трамп попытаются заключить сделку по Украине к 9 мая, писала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников. Газета при этом называла и другую дату возможного мирного соглашения, приуроченную к празднованию православной Пасхи, – 20 апреля.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Трампа.

В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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