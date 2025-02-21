СМИ: Трамп может приехать в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент США Дональд Трамп посетит Москву 9 мая и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источники.
«9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп», – говорится в материале.
Le Point отмечает, что это не первый визит американского президента в Москву по случаю празднования Дня Победы, но этот визит произойдет «в совершенно ином контексте».
О том, что Путин и Трамп попытаются заключить сделку по Украине к 9 мая, писала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников. Газета при этом называла и другую дату возможного мирного соглашения, приуроченную к празднованию православной Пасхи, – 20 апреля.
13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Трампа.
В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.