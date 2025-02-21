СМИ: Трамп может приехать в Москву на празднование 80-летия Победы

О том, что Путин и Трамп попытаются заключить сделку по Украине к 9 мая, писала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников. Газета при этом называла и другую дату возможного мирного соглашения, приуроченную к празднованию православной Пасхи, – 20 апреля.