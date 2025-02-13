FT: Трамп и Путин могут заключить сделку по Украине к Пасхе или 9 мая
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников.
«Путин захочет [заключить сделку] в такой знаменательный день, как этот», – сказал украинский чиновник о возможном подписании мирного соглашения 9 мая.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность их личной встречи.
После разговора с Путиным Трамп провел беседу с Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.