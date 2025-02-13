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Песков назвал США главным визави России в урегулировании украинского конфликта

Киев будет участвовать в переговорах, но предполагается и российско-американских трек
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта является США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», – рассказал Песков.

В том же интервью Песков подчеркнул, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.

13 февраля в ходе брифинга Песков рассказал о том, что возможны новые телефонные переговоры лидеров РФ и США.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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