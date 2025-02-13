Песков назвал США главным визави России в урегулировании украинского конфликта

Песков назвал США главным визави России в урегулировании украинского конфликтаКиев будет участвовать в переговорах, но предполагается и российско-американских трек
Для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта является США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», – рассказал Песков.
В том же интервью Песков подчеркнул, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.
13 февраля в ходе брифинга Песков рассказал о том, что возможны новые телефонные переговоры лидеров РФ и США.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.