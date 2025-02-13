Как в мире отреагировали на разговор Путина и Трампа

Как в мире отреагировали на разговор Путина и ТрампаЗвонок называют важным шагом к стабилизации ситуации
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирование конфликта в Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.
Трамп на пресс-конференции заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО. В ходе общения с прессой американский лидер отказался раскрывать свой план по урегулированию конфликта на Украине, но заявил, что США «добились значительного прогресса». На вопрос журналистов, может ли президент Владимир Зеленский быть исключен из переговорного процесса, Трамп ответил: «Нет, я так не думаю».
При этом, как писало Bloomberg, американская сторона не предупреждала своих союзников о готовящемся разговоре, что «ошеломило» европейские официальные лица. О том, как в мире отреагировали на разговор Трампа с Путиным – в материале «Ведомостей».
«Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат – мир балансировал на грани апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром», – написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению зампреда Совбеза, если США не осознают важность диалога с Россией, угроза для международной безопасности только возрастет.
«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов. Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий», – написал парламентарий.
Дальнейшие договоренности, по его мнению, могут быть достигнуты уже при личных встречах глав двух стран.
Представитель генсека ООН Фархан Хак
«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и РФ, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов. И поэтому, конечно, это положительный момент», – сказал Хак (цитата по ТАСС).
По его словам, ООН будет рада любым усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в которых будут участвовать российская и украинская стороны.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес
«Мы поддерживали Украину вместе с США с начала конфликта, и, следовательно, он не может завершиться поспешным миром, который бы не соответствовал минимальным требованиям Устава ООН и не был бы по-настоящему устойчивым», – заявил Альбарес в эфире RFI (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что страны Европы рассчитывают полноправно участвовать в переговорах о мирном урегулировании на Украине и не одобряют поспешных решений, которые не будут отвечать Уставу ООН.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
«После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению надежды [на завершение конфликта на Украине]», – написал Сийярто на своей странице в Facebook
Он добавил, что венгерская сторона верит в возможность наступления мира в Европе в обозримом будущем.
Экс-премьер Швеции Карл Бильдт
«Это, конечно, новаторский подход к переговорам – еще до их начала идти на очень большие уступки. Даже Чемберлен не опускался так низко в 1938 г. (Мюнхенские соглашения)», – заявил бывший глава правительства на своей странице в X, уточнив, что те соглашения окончились «очень плохо».
Для Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах западных усилий по его дипломатической изоляции, которая продолжалась почти три года. С момента переизбрания Трампа российский президент осыпал его похвалами, подчеркивая надежду Кремля на то, что новый американский лидер сможет изменить отношения Москвы с Вашингтоном и отказаться от поддержки Украины, пишет The New York Times.
«Верховный творец сделок Дональд Трамп лишил украинцев козыря, который мог бы быть использован ими для получения уступок от Путина. Похоже, Трамп не возражает против того, чтобы Россия сохранила за собой занятые территории. И это неудивительно, ведь, как и у России, у Америки теперь тоже есть президент, который считает, что великие державы имеют право на экспансионизм в своих зонах влияния. <…> Поощрение России благоприятным урегулированием создаст катастрофический прецедент».
«Личная встреча станет первым саммитом США и России с тех пор, как предшественник Трампа, Джо Байден встречался с Путиным в Женеве в 2021 году. Трамп сказал, что они могут встретиться с Путиным трижды. «Мы ожидаем, что он приедет к нам, а я приеду к ним, но в первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, получится ли что-то сделать», – заявил Трамп, добавив, что «оба лидера хорошо знакомы с саудовским принцем». <…> Пересказ разговора Кремлем был более сдержанным, чем у Трампа, и не предполагал, что Россия готова смягчить свою позицию».
«Дружелюбный тон американских и российских заявлений заставил некоторых сторонников Украины беспокоиться о том, что Трамп и Путин могут заключить сделку через голову Киева, оставив Украину уязвимой для будущих атак. Эта обеспокоенность началась с заявления министра обороны Пита Хегсета в тот же день в Брюсселе о том, что Украина должна отказаться от своей «иллюзорной цели» вернуть всю свою территорию и забыть о вступлении в НАТО. <…> Но внимательный взгляд на заявление Хегсета дает некоторые обнадеживающие признаки того, что команда Трампа серьезно настроена поддерживать то, что Хегсет назвал «суверенной и процветающей Украиной».
Трамп в телефонном разговоре с Путиным согласился начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, перечеркнув трехлетнюю политику США и ошеломив европейских союзников, которые опасались, что более примирительная позиция Америки будет равносильна сдаче позиций российскому лидеру, обратило внимание издание The Japan Times
«Телефонный звонок стал кульминацией всплеска активности, который подчеркнул намерение Трампа быстро выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который открыто избегал прямых контактов между США и Россией, предпочитая позволить Украине взять на себя инициативу», – сообщает издание.
«Трамп подчеркнул, что он хочет стабильного мира на Украине, а не такого, при котором спустя полгода возобновятся боевые действия. Украина должна заключить мир, но маловероятно, что страна получит обратно всю свою территорию. Что касается возможного членства Украины в НАТО, Трамп заявил, что это «нецелесообразно». Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала готовность Путина к переговорам. «Как европейцы, мы всегда давали понять, что стол переговоров готов», — сказала она. Однако она подчеркнула, что переговоры должны прежде всего учитывать позицию Украины».
«Трамп застал мир врасплох, когда ранее объявил в своей социальной сети Truth, заявив, что они «оба согласились, что хотят остановить смерти». «Китай рад видеть, что Россия и США укрепляют связь по ряду международных вопросов», – заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь».
«Трамп, разговаривая с Путиным, послал потенциально драматичный сигнал о том, что Вашингтон и Москва могли бы работать над тем, чтобы выработать соглашение о прекращении боевых действий на Украине, обойдя правительство этой страны. Это пошло бы вразрез с администрацией Байдена, которая упорно настаивала на том, что Киев будет полноправным участником любых принимаемых решений. Когда его спросили конкретно о том, является ли Украина равноправным участником мирного процесса, Трамп ответил: «Интересный вопрос. Я думаю, что им нужно заключить мир».