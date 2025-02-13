Как в мире отреагировали на разговор Путина и Трампа

«Личная встреча станет первым саммитом США и России с тех пор, как предшественник Трампа, Джо Байден встречался с Путиным в Женеве в 2021 году. Трамп сказал, что они могут встретиться с Путиным трижды. «Мы ожидаем, что он приедет к нам, а я приеду к ним, но в первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, получится ли что-то сделать», – заявил Трамп, добавив, что «оба лидера хорошо знакомы с саудовским принцем». <…> Пересказ разговора Кремлем был более сдержанным, чем у Трампа, и не предполагал, что Россия готова смягчить свою позицию».