СМИ: разговор Трампа и Путина ошеломил европейских чиновников

По словам собеседников Bloomberg, некоторые из официальных лиц в Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что США якобы уступают ключевым требованиям Путина. Агентство напоминает, что, помимо беседы двух президентов, за последние дни между Соединенными Штатами и РФ произошла передача заключенного. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент в Киеве передал президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовленный проект соглашения об украинских полезных ископаемых. Этот шквал мер привел европейских лидеров и других партнеров США в замешательство, указывает Bloomberg.