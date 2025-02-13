СМИ: разговор Трампа и Путина ошеломил европейских чиновников
Европейские официальные лица не были заранее предупреждены о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, и сам факт их беседы ошеломил союзников США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Журнал The Economist также отмечает, что переговоры двух лидеров омрачили украинских и европейских чиновников.
По словам собеседников Bloomberg, некоторые из официальных лиц в Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что США якобы уступают ключевым требованиям Путина. Агентство напоминает, что, помимо беседы двух президентов, за последние дни между Соединенными Штатами и РФ произошла передача заключенного. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент в Киеве передал президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовленный проект соглашения об украинских полезных ископаемых. Этот шквал мер привел европейских лидеров и других партнеров США в замешательство, указывает Bloomberg.
Журнал The Economist также пишет, что телефонный разговор Путина и Трампа «вызвал страх в Киеве и других европейских столицах». Президент США не согласовал с Украиной детали этих переговоров заранее, что усилило опасения Зеленского и его европейских сторонников касательно дальнейшей поддержки со стороны США, отмечает издание.
12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.