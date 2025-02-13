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СМИ: разговор Трампа и Путина ошеломил европейских чиновников

Ведомости

Европейские официальные лица не были заранее предупреждены о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, и сам факт их беседы ошеломил союзников США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Журнал The Economist также отмечает, что переговоры двух лидеров омрачили украинских и европейских чиновников.

По словам собеседников Bloomberg, некоторые из официальных лиц в Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что США якобы уступают ключевым требованиям Путина. Агентство напоминает, что, помимо беседы двух президентов, за последние дни между Соединенными Штатами и РФ произошла передача заключенного. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент в Киеве передал президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовленный проект соглашения об украинских полезных ископаемых. Этот шквал мер привел европейских лидеров и других партнеров США в замешательство, указывает Bloomberg.

Журнал The Economist также пишет, что телефонный разговор Путина и Трампа «вызвал страх в Киеве и других европейских столицах». Президент США не согласовал с Украиной детали этих переговоров заранее, что усилило опасения Зеленского и его европейских сторонников касательно дальнейшей поддержки со стороны США, отмечает издание.

12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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