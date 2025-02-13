О чем Путин впервые говорил с Трампом

Старт нынешнего диалога может стать шагом в противоположную сторону, хотя многие эксперты призывают не воспринимать его слишком оптимистично. По словам Трампа, разговор был «продолжительным и чрезвычайно продуктивным». «Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы, – сообщил Трамп. – Мы оба вспомнили Великую историю наших наций и тот факт, что во время Второй мировой войны мы сражались вместе и добились выдающихся успехов, помня о том, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, в свою очередь, также потеряли очень многих!» В этом году отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. О приглашении Трампа на юбилейные мероприятия никто не сообщал (в 2005 г. 9 мая в Москве был Джордж Буш-мл.), но лидеры стран договорились о взаимных визитах друг к другу, заверил американский президент. Песков рассказал о приглашении Трампа в Москву и готовности российского президента принять американских должностных лиц по «направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал Песков.