О чем Путин впервые говорил с Трампом

О чем Путин впервые говорил с ТрампомПереговоры на высшем уровне открыли возможность урегулирования украинского конфликта
Переговорный процесс по Украине на высшем уровне начался 12 февраля. После серии намеков и утечек в американской прессе о контактах лидеров России и США впервые официально было объявлено: Дональд Трамп и Владимир Путин провели полуторачасовые переговоры. Со стороны Белого дома об этом сказал сам Трамп (в соцсети TruthSocial), со стороны Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общение произошло ровно через три года после последнего официального разговора Путина и тогдашнего президента США, демократа Джо Байдена. На ней еще обсуждались вопросы «долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности РФ». Но в Москве тогда не получили интересующих ее ответов – ни по нерасширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на Украине, ни по возврату конфигурации сил НАТО к состоянию 1997 г. В Белом доме тогда отмечали, что переговоры «касались эскалации военной напряженности на границах Украины».
Старт нынешнего диалога может стать шагом в противоположную сторону, хотя многие эксперты призывают не воспринимать его слишком оптимистично. По словам Трампа, разговор был «продолжительным и чрезвычайно продуктивным». «Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы, – сообщил Трамп. – Мы оба вспомнили Великую историю наших наций и тот факт, что во время Второй мировой войны мы сражались вместе и добились выдающихся успехов, помня о том, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, в свою очередь, также потеряли очень многих!» В этом году отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. О приглашении Трампа на юбилейные мероприятия никто не сообщал (в 2005 г. 9 мая в Москве был Джордж Буш-мл.), но лидеры стран договорились о взаимных визитах друг к другу, заверил американский президент. Песков рассказал о приглашении Трампа в Москву и готовности российского президента принять американских должностных лиц по «направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал Песков.
По словам Трампа, «оба согласились» остановить смерти в конфликте России и Украины.
По словам Пескова, лидеры России и США обсуждали и вопросы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу, а также двусторонние отношения в сфере экономики. Также Путин, со свой стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров, добавил Песков. Трамп же рассказал об указании лидеров своим помощникам «немедленно начать переговоры».
Кто такой Фогель
63-летнего Марка Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете из Нью-Йорка в аэропорту «Шереметьево» . Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, из-за чего мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей имелся дипломатический статус из-за его работы в школе при посольстве США. Следствие считало, что Фогель мог пользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой преподавал. Сам Фогель объяснял провоз наркотических средств медицинской необходимостью. В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
Первым шагом здесь уже стал его звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому (такой разговор подтвердили в Киеве). Интересно, что Трамп поручил вести дальнейшие переговоры с Россией госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу и спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, который накануне побывал в Москве. При этом он не упомянул своего спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога.
Белый дом и Кремль не сообщили, кто стал инициатором звонка («Ведомости» направили уточняющий вопрос Пескову и в МИД). Но это позитивный сигнал, так как «спекуляции о переговорах наконец сдвинулись с мертвой точки и трансформировались в конкретные действия», говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Одновременно с этим эксперт считает, что пока стоит относиться к звонку с «умеренным оптимизмом». «В первую очередь это ответ и благодарность Трампа за обмен заключенными, который для американского президента, по сути, стал «подарком от Путина», способным принести и внутриполитические очки», – считает американист. Отсылка к диалогу с Зеленским в посте Трампа про разговор с Путиным могла быть попыткой усадить за стол переговоров лидеров России и Украины, а себе – при успешной реализации плана – «повесить медаль» миротворца. Но, как полагает Кошкин, встреча Путина и Трампа гипотетически может состояться. Не исключено, что уже в ближайшей перспективе, после приближающейся Мюнхенской конференции по безопасности.
Обмен заключенными
Трамп действительно публично поблагодарил Путин за освобождение Россией 11 февраля 63-летнего учителя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, который был приговорен в России за контрабанду наркотиков. «Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению конфликта и, надеюсь, в ближайшем будущем!» – заключил Трамп.
Кто такой Винник
45-летний Александр Винник был арестован летом 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по запросу США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. Следствие утверждало, что Винник украл более 630 000 биткойнов. Помимо этого его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы. В январе 2020 г. Винник был экстрадирован во Францию, требовавшую его выдачи. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, но ему все равно назначили пять лет лишения свободы вместо 10. Экстрадиции бывшего криптобанкира требовала и Россия, так как он проходил по делу о хищении 750 млн руб. Однако в августе 2022 г. его в итоге выдали США.
Песков заявил, что США скоро отпустят на свободу некоего гражданина России. Он не подтвердил и не опроверг информацию RT и Reuters, что речь идет об арестованном в США в 2017 г. Александре Виннике, обвиняемом по делу об отмывании через биржу криптовалют BTC-e. Его адвокат Аркадий Бух рассказал «Ведомостям», что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме, но призвал пока не «спекулировать» на теме. Винник признал вину в мае 2024 г., но приговор до сих пор не вынесен.
Рубио заявил до разговора лидеров двух стран, что возвращение Фогеля из Москвы не связано с возможными переговорами по Украине, но является «хорошим признаком того», что Москва и Вашингтон готовы вести диалог. Кроме того, позже вечером 12 февраля The New York Post со ссылкой на Белый дом сообщил, что белорусская сторона освободила минимум одного гражданина США. Последний до того масштабный обмен заключенными прошел в августе 2024 г. между Россией, США, Германией и Белоруссией.
Уиткофф, который считается одним из самых близких советников Трампа, заявил 12 февраля, что освобождение Россией Фогеля может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения Трампа и Путина. «Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству», – сказал Уиткофф. Ранее считалось, что его полномочия ограничивались Ближним Востоком –в январе он принимал участие в заключении сделки о перемирии в секторе Газа и обмене заложниками между палестинской радикальной группировкой «Хамас» и Израилем.
Кто такой Уиткофф
Уиткофф родился в 1957 г. в еврейской семье в Нью-Йорке. В 1980 г. окончил Университет Хофстра, в 1983 г. – школу юриспруденции при нем. Он начал свою карьеру в сфере недвижимости. По данным Forbes, его состояние – около $1 млрд. Уиткофф познакомился с Трампом в 1983 г., когда тот был клиентом юрфирмы Dreyer & Traub, где он работал. В первый президентский срок Трампа (2017–2021 гг.) Уиткофф не занимал официальных должностей, но в 2020 г. вошел в группу бизнесменов, созданную Трампом для борьбы с экономическими вызовами пандемии. Уиткофф и Трамп имеют общие увлечения. В сентябре 2024 г. NBC News сообщил, что они часто играли вместе в гольф. Во время второй за кампанию Трампа попытки покушения на него будущий президент играл в гольф вместе с Уиткоффом.
Собеседники NYT утверждают, что роль Уиткоффа по Украине шире освобождения заключенных. Расширение полномочий советника Трампа произошло «несколько недель назад». Ранее The Daily Telegraph сообщила о решении администрации США приостановить подготовку плана урегулирования на Украине, для того чтобы обсудить его возможные условия с союзниками по НАТО в Европе. Предположительно консультации проведет Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля.
«Обмены заключенными, хоть и можно рассматривать как позитивный сигнал для двусторонних отношений, едва ли являются подлинным прогрессом в реальных переговорах», – говорит заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, выработка формулы возможного урегулирования конфликта на Украине пока идет тяжело и некоторую потерю динамики начинают чувствовать как сторонники, так и оппоненты Трампа в Вашингтоне. «Противники Трампа в конгрессе и СМИ постепенно выстраивают свою критику на том, что он не может достичь цели в обещанные сроки. Поэтому для Трампа и его команды нынешний обмен и его информационное сопровождение имеет большой внутриполитический смысл», – считает Новиков.
У Келлога и Уиткоффа, в принципе, разный профиль деятельности, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Келлог – медийное лицо возможного переговорного процесса, который транслирует позицию Трампа на широкую общественность, а Уиткофф – человек менее публичный, который нужен президенту для ведения сложных переговоров. На что именно распространяется сейчас мандат Уиткоффа, не очень понятно, как и соотношение полномочий его и Келлога, говорит директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков. Но в администрации Трампа важны именно персоналии и их доступ к Трампу, а не формальные должности, добавляет эксперт.