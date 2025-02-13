Песков не исключил новых телефонных контактов Путина и Трампа до их встречи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей, которые понимают, что политикам важно разговаривать и искать точки соприкосновения. По его словам, это должно стать отрезвляющим фактором для тех западных политиков, которые утратили представление о том, как следует вести диалог.