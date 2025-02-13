Песков не исключил новых телефонных контактов Путина и Трампа до их встречи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможности новых телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом перед намеченной очной встречей.
«Конечно, [разговор] возможен», – приводит комментарий Пескова корреспондент издания Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей, которые понимают, что политикам важно разговаривать и искать точки соприкосновения. По его словам, это должно стать отрезвляющим фактором для тех западных политиков, которые утратили представление о том, как следует вести диалог.